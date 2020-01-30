Bakan Kurum'dan Elazığ açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz." dedi.



Bakan Kurum, Elazığ'da fahiş kira artışı iddiasıyla ilgili de "Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak" diye konuştu.