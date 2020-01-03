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Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama asla bir müzakereyi kaybetmedi!" dedi. Trump daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" ifadesini kullandı.

Dünya / 03 Ocak 2020 Cuma 15:52
Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama asla bir müzakereyi kaybetmedi!" ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMANİ, AMERİKALILARI ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORDU"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" dedi.

Trump, Süleymani’ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "General Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı. İran'da son zamanlarda öldürülen çok sayıda protestocu da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu. İran hiçbir zaman kabul edemeyecek olsa da Süleymani, ülke içinde hem nefret edildi hem de korkuldu. Dış dünyaya gözüktükleri kadar üzgün değiller. Yıllar önce ortadan kaldırılmalıydı!" ifadelerini kullandı.

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