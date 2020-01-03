Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.



Trump, İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.



İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Amerikan ordusu benden giden emirle Kasım Süleymani'yi öldürdü.



İran halkına saygı duyuyoruz ve bir rejim değişikliği aramıyoruz. Kasım Süleymani konusunda çok önceden yapmamız gereken şeyi yaptık.



Bölgede bir hedef listemiz var ve bunu hemen hayata geçirebiliriz.



Süleymani ABD'li diplomatlara ve askerlere bir saldırı planlıyordu.



İran komşularını istikrarsızlaştırmak için kullandığı vekalet savaşı unsurlarını durdurmalı

