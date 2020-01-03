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Süleymani'nin öldürülmesine dünyadan ilk tepkiler

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastına ilk tepki Çin ve Rusya'dan geldi. Her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Dünya / 03 Ocak 2020 Cuma 12:33
Süleymani'nin öldürülmesine dünyadan ilk tepkiler

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilk tepki, Çin ve Rusya'dan geldi. Çin Dışişleri, ABD'den Süleymani'ye yönelik suikasta ilişkin açıklama istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminden ABD başta olmak üzere ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğu, bölgece gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ: GERGİNLİĞİ ARTIRACAK MACERACI BİR ADIM
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus medyasına yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle İran halkına taziye iletildi.

Süleymani'nin, İran'ın çıkarlarına hizmet etmeye adanmış bir şahsiyet olduğu belirtilen açıklamada, “Süleymani'nin Amerika tarafından Bağdat'ta gerçekleştirilen roket saldırısında öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak maceracı bir adım olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak'taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söylemişti.

Başkent Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği, İran'daki vatandaşlarına kamusal alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

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