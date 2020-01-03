Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, 'kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği' gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı



Ayrıca Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği olaya karışan iki uçağa da tedbir kararı koydu.



Ghosn kimdir?



Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.