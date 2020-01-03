Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 969 milyon dolarlık artışla 78 milyar 271 milyon dolardan 81 milyar 240 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri ise 27 Aralık haftasında 1 milyar 350 milyon dolarlık azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara çıktı.



Kaynak : İHA

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