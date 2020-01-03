Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Türkiye'den ilk tepki!

Dışişleri Bakanlığı tarafından, bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden 'derin endişe duyulduğu' bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı sonucu Bağdat'ta öldürülmesine değinilerek taraflara itidal çağrısı yapıldı. Açıklamada, 'Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulunuldu.



'Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.' ifadesi kulanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat'ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.'



Açıklamada, Türkiye'nin bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olduğunun altı çizilerek, 'Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.' ifadesi yer aldı.



ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

Ömer Çelik'ten açıklama: Bunlar tüm bölgenin aleyhine olacaktır



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında, Kasım Süleymani suikastini değerlendirdi. Çelik, 'İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır.' dedi.



Çelik Kasım Süleymani suikastine ilişkin, 'Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir.



İbrahim Kalın'dan Kasım Süleymani açıklaması



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.



Kalın'ın açıklamaları şöyle:



Türkiye olarak bütün tarafları sağduyu içinde hareket etmeye, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.



Ülkemiz, bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmayı sürdürecek.