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Karamollaoğlu'ndan Süleymani açıklaması

Saadet Lideri Karamollaoğlu, ABD operasyonuyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani için üzüldüğünü söyledi.

Siyaset / 03 Ocak 2020 Cuma 21:45
Karamollaoğlu'ndan Süleymani açıklaması

ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hakkında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaptı.

''ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM''

Suriye'de binlerce masumun ölümüne sebep olmuş bir komutan için çok üzüldüğünü dile getiren Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

''SALDIRI PROVAKASYON ANLAMI TAŞIYOR''

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Bağdat'ta Amerika'nın menfur hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum.'

TwitterKudüsSaadet Partisi Genel BaşkanıHava SaldırısıProvokasyon

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