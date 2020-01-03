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Kalın sağduyu çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Özellikle komşumuz Irak’ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Siyaset / 03 Ocak 2020 Cuma 17:21
Kalın sağduyu çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği gibi bölgede son dönemde ardı ardına yapılan hatalar, mezhepçi tutumlar ve dış müdahaleler küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale gelmiştir" diye konuştu.

"Özellikle komşumuz Irak’ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanan Kalın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yönelik saldırının bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyeceğini belirtti.

Kalın, "Türkiye olarak bütün tarafları bir kez daha sağduyu içinde hareket etmeye ve gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkânlarını en geniş şekilde kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

(Derya Yetim/İHA) Kaynak : İHA

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