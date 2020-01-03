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Erdoğan ile Macron Libya ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Siyaset / 03 Ocak 2020 Cuma 20:33
Erdoğan ile Macron Libya ve Suriye'yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti.

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Macron'u Suriye konusunda uyarması Fransa'nın BM Temsilcisinin son yaptığı açıklamaya da yansıdı.

İLK DEFA ESAD'I KINADILAR

Erdoğan'ın Macron'u telefonda fırçalaması sonrası ransa'nın BM Temsilcisi yaptığı açıklamada "Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyoruz ve bu bombardımanın derhal durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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