Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından camiden ayrıldı. Kaynak : İHA

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