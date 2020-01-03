Başkent'te tren raydan çıktı

Alınan bilgiye göre, Behiçbey istasyonunda boş olduğu öğrenilen bir trenin vagonu raydan çıktı. Can kaybının yaşanmadığı kazada vagonu raya tekrar yerleştirmek için çalışma başlatıldı. Kaynak : İHA

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