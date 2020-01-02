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727 polisli dev uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep’te drone ve dedektör köpek destekli 727 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu yapıldı.

3. Sayfa / 02 Ocak 2020 Perşembe 21:05
727 polisli dev uyuşturucu operasyonu!
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından drone ve köpek destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. ‘Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 727 polisin katılımıyla gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Özel Harekat ekiplerinin yardımıyla belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İkametlerin kapıları koçbaşları kullanılarak kırılırken, girilen adreslerde geniş çaplı arama yapıldı. Narkotik köpeği ‘Gece' ile baskın yapılan adreslerde arama yapılırken, operasyonun gerçekleştiği mahalleler abluka altına alındı. Yol uygulamasının da yapıldığı operasyonda, araçlar trafik ekiplerince durdurularak sorgulamaları yapıldı. Araçlarda uyuşturucu arandı.










 
Kaynak : İHA
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