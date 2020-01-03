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2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 5.5 zam alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı ise yüzde 6.5 oldu.

Ekonomi / 03 Ocak 2020 Cuma 10:37
2020 memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Enflasyonda 2019 rakamının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu.

Enflasyon geçen yılı yüzde 11,84 düzeyinden tamamladı. Haziran-aralık dönemindeki enflasyon ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yüzde 5 zam alan memur ve memur emeklileri 1,5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam da alacak olan memur ve memur emeklilerinin ocak maaşındaki zam oranı yüzde 5,5 olarak belirlendi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 6,5 oranında zam alacak.

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