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10 gündür aranan kişinin yakınları umutlu

İçel’in Erdemli ilçesinde 10 gün önce çıktığı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası’nda karda kaybolan Ali Kaçar’ı arama çalışmalarına devam edildi. İçel-Karaman il sınırında 4 dedektörlü görevlinin de yer aldığı aramadan bugün de bir sonuç alınamadı. Kaçar’ın yakınları ise umutlarını yitirmediklerini söyledi.

Yaşam / 02 Ocak 2020 Perşembe 17:41
10 gündür aranan kişinin yakınları umutlu
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Bugün 2 bin 200 rakımlı yaylada arama faaliyetlerine 3 dedektörlü görevli ve 2'de eğitimli köpek destek verdi. Eksi 10 derecede ve yaklaşık yer yer 1 ila 2,5 metre kalınlığındaki kar tabakasına rağmen arama çalışmaları yeniden başladı.

'Yetkililerden daha çok imkan istiyoruz'

Arama faaliyetlerine katılan Kaçar'ın damadı Sinan Yıldız, '10 gündür kayıp olan kayın babam Ali Kaçar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kolluk kuvvetleri olsun, AFAD olsun aramaları devam ettiriyoruz. Biz umudumuzu kaybetmedik. Yetkililerden daha çok imkan istiyoruz. Daha çok arama ekibi istiyoruz. Her insan yaşamayı hak ediyor. Kayın babam bu araziyi iyi bilen bir insan. Biz bir yere sığınıp orada yaşadığını düşünüyoruz' dedi.

Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi Veli Coşkun ise Kaçar'ın çok zor ve ağır şartlara sahip bir bölgede kaybolduğunu belirtti.

Coşkun, 'Burası çok engebeli geniş bir arazi. Yaklaşık 35-40 kilometrelik bir arazi. İnşallah aramalardan olumlu bir sonuç çıkar' diye konuştu.

Arama kurtarma faaliyetleri bugün toplam 60 kişilik 2 gurup halinde gerçekleştirildi.

Jandarma, AFAT, Erdemli Belediyesi il Avcılık ve Atıcılık Derneği üyelerinin gerçekleştirdiği arama faaliyetlerine dedektörlü ekipler ile eğitimli köpekler de destek verdi. Kaynak : İHA

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Eğitimli KöpekAvcılıkJandarmaSinan Yıldız

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