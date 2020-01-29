TBMM Başkanı Şentop'tan Trump'ın sözde barış planına tepki

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin Amerika Birleşik Devletleri’nin Filistin ile ilgili kararına ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in yolsuzlukla yargılanan Başbakanı’nı da yanına alarak Filistin, Suriye topraklarıyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatarak, “Bunun Ortadoğu barışı, İsrail-Filistin için bir plan olduğunu söyledi.



Bunun bölgede barışı değil, çatışmaları körükleyeceği açık. İsrail’in bugüne kadar iddiaları ve işgal altında tutmuş olduğu topraklarla ilgili sahiplenme iddiaları Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanmış gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi Suriye, üçüncü ülkelerin toprakları ile ilgili karar vereceğini düşünmesi uluslararası hukuk bakımından vahim bir tablodur. Uluslararası hukuk her alanda olduğu gibi ya hukuk vardır. Hukuk yoksa güç kullanımı eşkiyalıktır. Bunun adı uluslar arası eşkiyalıktır. Ayrıca Filistin halkının talepleri, tezleri dikkate alınmadan bir beyanla adeta Netanyahu’nun kampanyasına destek gibi bir algı vardır. Bugün de Meclis’te bulunan siyasi partilerimizin Grup Başkanvekilleriyle görüştüm. Bugün de meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin Grup Başkanvekilleriyle görüştüm. Ortak bildiriyle bunu kınayan, ifade eden açıklama yapacaklar” değerlendirmesini yaptı.



Şentop, İdlib’de Rusya ve Suriye rejiminin saldırıları olduğunu hatırlatan gazeteciye, “Türkiye Astana süreci kapsamında Rusya ile Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bölgede çatışmasızlık durumu tesis edilmişti. Rejim güçlerinin buna uymayan eylemleri olmuştu. Mutabakatı bozan tarafla ilgili olarak görüşmeler yapılıyor” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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