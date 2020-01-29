Karamollaoğlu deprem vergisi çıkışı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan sonra Karamollaoğlu'nun gündemi de deprem vergileri oldu.



Saadet Lideri açıklamalarında şunlara değindi:



"Değerli arkadaşlar; bir konu var ki, haklı olarak insanımızın aklında soru işaretlerine sebep oluyor. Nedir o? Deprem vergilerine ne oldu? Bildiğiniz üzere; 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından Meclis'e sunulan yasa tasarısıyla deprem için yeni vergiler getirilmesi kararlaştırılmıştı. 2003 yılında kalıcı hale getirilen bu vergiler, 20 yıldır milletimizden alınmaktadır. Deprem vergileri için son 20 yılda toplanan para 72 milyar 82 milyon 572 bin lirayı bulmuş. Peki nerede bu paralar? Depremin yaralarını sarmak ve deprem güvenliğini sağlamak için alınan bu vergiler, hangi amaç için kullandı? Hiç kimse kusura bakmasın! Bunları soracağız.Millet bu soruyu gündeme getirdiğinde de; 'Bugün sırası değil, bu günde siyaset yapılmaz'' diyorlar. Peki ne zaman soracağız? Şimdi değil de ne zaman? Bir evi, bir de içindeki malzemeleri olan, hatta belki buzdolabı almış, çamaşır makinesi almış ve taksidini bile hâlâ ödeyememiş insanların mutlaka yanında olmalı bugünkü iktidar."



