Gözaltına alınan eşinin arkasından böyle baktı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



Özel Harekat şubesine bağlı ekiplerin de yer aldığı operasyonda 9 adreste erken saatlerde baskın yapıldı. Operasyonda sokak satıcısı oldukları belirtilen 5 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, bir miktar satışa hazır paketlerde uyuşturucu, 8 adet tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek ve 4 adet hassas terazi ele geçirdi.



Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı. Kaynak : İHA

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