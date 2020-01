Dev proje için düğmeye basıldı

Bir takım ziyaretler ve incelemede bulunmak için Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, öncelikle TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti. Ardından AK Parti il binasına giderek partililerle buluşan Bakan Turhan, daha sonra TCDD Hasan Bey Lojistik Merkezi'ne giderek incelemelerde bulundu.



Son olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) düzenlenen programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, burada bir konuşma yaptı. Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Turhan, "Gerek dünyanın gerekse bölgemizin içinde bulunduğu kritik süreç, herkese ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Malum, bir süreden beri özellikle bölgemizde ciddi olaylar yaşanıyor. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’nun tamamında, Akdeniz’de, Kuzey Afrika ülkelerindeki olaylar malumunuz. Aynı şekilde uluslararası düzlemde de ciddi krizler yaşanıyor. Bunların da bölgemize negatif olarak ciddi etkileri oluyor. Öte yandan dünya ticaretinde eksen kayması yaşıyor. Her ülke bu değişimden kendine göre rol devşirmeye çalışıyor. Türkiye kavşak bir ülke konumunda. Olan biten hemen her şey bizi yakından ilgilendiriyor. Terör gibi birtakım araçlarla bize ayar verilmek istendiği de biliyoruz. Allah’a şükür bunların hepsinin üstesinden geliyoruz, gelmeye de devam ediyoruz. O nedenle bu süreçte herkese sorumluluklar düşmektedir diyorum. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Özellikle sanayicilerimizin bu sorumluluktan kaçma lüksü olamaz" diye konuştu.



ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE AFYONKARAHİSAR'DAN ANTALYA'YA HIZLI DEMİRYOLU



"Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık"



Eskişehir'in Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlanacağının altını çizen Bakan Turhan, "Eskişehir bugün tüm komşu illere bölünmüş yollarla bağlı. Şehrin 92 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplı yolu vardı. 328 kilometreye yükselterek Eskişehirlileri yollarda güvenle konforla tanıştırdık. Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir YHT hattını 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkânları dâhilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz. Yine Eskişehir’deki mevcut havaalanını, büyük gövdeli uçakların emniyetli bir şekilde iniş kalkışı için uluslararası standartlara kavuşturduk. Eskişehir’e iletişim alanında da çağ atlattık. Fiber optik kablo uzunluğunu bin 611 km’den 6 bin 445 km’ye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı adeta yok iken, bugün yaklaşık 854 bin hızlı internet abonesine ulaştık. Tüm bunları şunun için söylüyorum. Hep birlikte büyük başarılara imza attık, inşallah çok daha büyüklerine yine birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.







"ÜLKEMİZİN 2053 YILINDAKİ İHRACAT HEDEFİ 1 TİRİLYON DOLAR"



Türkiye'nin 2053 yılındaki ihracat hedefinin 1 trilyon dolar olduğunu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur. Örneğin, işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak, pazarlama imkânlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz. Planladığımız 25 jojistik merkezi tamamlandığında; sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkânı sağlamış olacağız. Dahası bir de Lojistik Master Planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek. Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla açmaktır."