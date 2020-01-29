CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu iddiası

6.8'lik Elazığ depreminin ardından deprem bölgesine giden İmamoğlu'nun buradan hemen sonra Erzurum'a kayak tatiline gitmesi dikkat çekmişti. İmamoğlu bu samimiyetsiz davranışıyla kamuoyundan çok sayıda tepki almıştı.



Konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı CHP'li Barış Yarkadaş Habertürk'te katıldığı bir programda, 'Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önce Elazığ'ı ziyaret edip oradaki yardımlara destek olması peşinden İstanbul'a dönmesi ve İstanbul'dan da Erzurum'a gitmesi ve tatil yapması doğru olmamıştır. Tatil yapmak herkesin hakkıdır ancak 41 insanın ölmesinin ardından İmamoğlu'nun o tatile gitmesi o fotoğrafları vermesi yanlış olmuştur. Yakın bir çalışma arkadaşı bana Ekrem Bey'in şunu söylediğini ifade etti; 'Benim tarzım bu toplumda buna alışacak. Ben alışılageldik bir siyasetçi değilim' şeklinde konuştu.

