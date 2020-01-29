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Akın akın göç ediyorlar

İdlib ve Halep’ten kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere göçü sürüyor. Günde 5 bin araç göç için yola çıkarken, 10 binin üzerinde insan da güvenli noktalara göç ediyor.

Dünya / 29 Ocak 2020 Çarşamba 10:48
Akın akın göç ediyorlar
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Suriyeli sivillerin, İdlib ve Halep kentlerinde havadan ve karadan yapılan bombardımanlardan kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göçleri sürüyor. Günde ortalama 5 bin araç göç yoluna çıkarken, 10 binin üzerinde insanın da güvenli noktalara göç ediyor. Bu sayının bombardıman olduğu zamanlarda ise iki katına çıktığı tahmin ediliyor.

GÜVENLİ BÖLGELERDEKİ KAMPLAR DOLDU
Güvenli bölgelere devam eden göçler sonucu kamplar tamamen doldu. Göç yolunda olan Suriyeli siviller, kamplarda sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Diğer yandan yardımların azalmasıyla birlikte evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.
Kaynak : İHA

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