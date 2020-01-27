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Yangında can pazarı!

Esenyurt’ta 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında 5’i çocuk 10 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 27 Ocak 2020 Pazartesi 22:46
Yangında can pazarı!
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Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Apartmanda 5’i çocuk 10 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla apartmanın çatı katında mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. Alt katlarda bulunan 5 kişi de itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 5’i çocuk 10 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yangın sonrasında bodrum katında bulunan dairede hasar meydana geldi. Kaynak : İHA

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