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WhatsApp o telefonların fişini çekiyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı.

Teknoloji / 28 Ocak 2020 Salı 09:54
WhatsApp o telefonların fişini çekiyor

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, WhatsApp, 1 Şubat 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği Android ve iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları açıkladı.

WhatsApp 1 Şubat 2020 itibari ile Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet vermeye devam edecek.

Başka bir deyişle WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7’den eski sürüm kullanıcılarına verdiği desteği sonlandıracak.

WhatsApp bu işlemi düzenli olarak yapıyor. Tüm Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlara verilen destek de 2019 yılının sonunda kesilmişti.

WhatsApp 2016 yılında da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara desteğini sona erdirmişti.

The SunAndroidNokia

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