Trump Ortadoğu planını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu sözde barış planı adı altında 'Yüzyılın Anlaşması' dünyaya ilan etti. ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı. 'Barış' adı altında Kudüs'ü İsrail'e teslim etmeye yönelik olan bu adıma tepkiler çığ gibi yükseliyor.



'İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMDEN BAHSEDİYORUM'



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nıyla ilgili, 'İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması, Filistinli mültecilerin İsrail'e değil, müstakbel Filistin devletine geri dönmesi.' dedi.



'İSRAİL'İN KARANLIK ÇAĞLARA DÖNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'



Trump sözlerini şöyle sürdürdü:



'İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. Mahmud Abbas'la Beytüllahim'de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm. Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim. Bu barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır, gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir.



'KUDÜS, İSRAİL BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK'



Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız. Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek. İsrail için çok şey yaptım, en önemlisi korkunç ve berbat İran nükleer anlaşmasından çekilmek.



'FİLİSTİN İÇİN DE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA'



Filistin için de çok iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinliler için de çok şey yapmam lazım, yoksa adil olmazdı. Bir daha bu kadar iyi bir ekip göremeyecekler, hepsi çok iyi anlaşma yapıcılar, karşı tarafın da iyi olmasını istiyorlar. Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD büyükelçilik açacak.Filistin halkına sonunda refah ve mutluluk gelecek, dış yardım olmaksızın kendi başlarının çaresine bakacaklar, çok başarılı bir halk kendileri.'



FİLİSTİN'DEN ANLAŞMAYA İLK TEPKİ



Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi, anlaşmaya yönelik verdiği ilk tepkide 'Anlaşmayı saçmalık olarak niteliyoruz' dedi.



FİLİSTİN MİLLETVEKİLİ PLANA TEPKİ GÖSTERDİ



İsrail parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını 'iki devletli çözümü tasfiye etme planı' olarak niteledi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.



ABBAS'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLILIK VURGUSU YAPMIŞTI



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.



'Uluslararası kararlar doğrultusunda barışın tesis edilmesine ve bu bağlamda müzakereler yapılmasına hazır olduklarını' belirten Abbas, aleni bir şekilde İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD'nin tek başına siyasi çözümde rol oynamasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

TRUMP AÇIKLAMALARININ ARDINDA PLANININ HARİTASINI PAYLAŞTI







