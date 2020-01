TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fabrika temeli mayısta atılacak

TOGG tarafından Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin basın toplantısı düzenlendi.



Karakaş, C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını dile getirdi.



'2032 YILINA KADAR 1 MİLYON ARACI BANTLARDAN İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'



Belirlemiş oldukları zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini aktaran Karakaş, 'Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Baharda temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz' dedi.



Kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkati çeken Karakaş, 'Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz' diye konuştu.



'MARKA İSMİNİ SONBAHARDA AÇIKLAYACAĞIZ'



Marka isminin belirlenmesi konusunda çalıştıklarını ve bu konudaki nihai kararlarını sonbaharda açıklayacaklarını bildiren Karakaş, 'Olabilecek en doğru markayı belirlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismin sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız' ifadelerini kullandı.



'AVRUPA'DAKİ İLK TANITIM MWC'DE'



Karakaş, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde, otomotivin mobilite ekosistemine dönüştüğünün habercisi ön gösterim aracı C-SUV modelini ilk kez Avrupa'da dünya arenasına çıkaracaklarını söyledi.



Türkiye'nin otomobilini geliştirirken önemli bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Gürcan Karakaş, 'Klasik bir otomobil şirketi değiliz. O nedenle yıkıcı teknolojilerin peşinden gidiyoruz. Kendimizi mobilite odaklı teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. TOGG olarak kabuk değiştiren otomotiv sektörüne çığır açan teknolojilerimizle öncülük edeceğiz' dedi.



'SADECE OTOMOBİL YAPMAK ÜZERE YOLA ÇIKANLAR YOLDA KALDI'



Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını anlatan Gürcan Karakaş, şunları söyledi:



'Sadece otomobil yapmak üzere yola çıkanların çoğu yolda kaldı. Çünkü otomobilden sonrasını tasarlamadığınız sürece ürün sadece A noktasından B noktasına giden araçta kalıyor. Şu anda üreticilerin araç başına karı 300 ila 500 dolar arasında değişiyor. Doğru zamanda yola çıktık. Gelecekte kazanacakların kriterlerinin değiştiğini görüyoruz. Eski büyükler sadece büyük oldukları için kazanamayacak. Gelecek büyük olanlarda değil. Daha çevik yaratıcı, iş birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Biz Türk mobilite sisteminin çekirdeğini oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'



'2022'DE TÜRKİYE'DE ÖDENMİŞ SERMAYESİ EN YÜKSEK OTOMOBİL ŞİRKETİ OLACAĞIZ'



Karakaş, dünyanın her yerinde devletlerin de kurumların da bu tip projeleri desteklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



'Bu uzun vadeli bir proje ve yolculuk. 15 yıllık proje içinde finansmanın da sağlanmış olması lazım. Dünyanın en iyileriyle iş birliği yapıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Fırsat penceresi 2023'ten itibaren daha hızlı kapanacak. Dolayısı ile başarı kriterlerinin hepsini dantel gibi işleyerek 2022'nin sonunda otomobilimizi çıkarmamız gerekiyor. Müşterilerin isteği doğrultusunda geliştirilmeyen her ürün ölü doğar. Dünyanın en iyileri ile çalışarak büyüyoruz. Belirli noktalarda ülkemizde henüz tecrübe yok. Olmaması sorun değil, biz onu yaratmak için uğraşıyoruz. 2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara yeni ürünlere harcayacağız.'



'EN İYİLERDEN DANIŞMANLIK ALIYORUZ'



Belirli ürünlerin hedef maliyetlerini belirlemek ve üretim süreçlerini kısaltmak üzere profesyonel destek aldıklarını anlatan Karakaş, şöyle devam etti:



'Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG'ı seçtik. Myra İngiltere'nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Onlarla beraber bunları Türkiye'de nasıl yerleştirebiliriz diye de bakıyoruz. Tasarlarken bunu Türkiye'de kim uygulayabilir nasıl uygulayabilir bunlara da bakıyoruz. Ekiplerimiz aradığımız 105 farklı komponenti tek tek araştırdık. Varsa Türkiye'de, yoksa dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Tedarikçi ile oturduğumuzda maliyet net bir şekilde hesaplanıyor, pazarlıklarımızı görüşmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz 48 aylık süreç belirledik. Bizim yola çıkış noktamız başkalarının nasıl yapabildiğine bakıp öyle yola çıktık. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Görüşmeleri sürdürdüğümüz ancak pazarlık gücümüzü azaltmasın diye henüz isimlerini açıklayamadığımız markalar da var.'



'ŞARJ ALTYAPISI 2022'DE OLUŞACAK'



Gürcan Karakaş, şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin'i yakından incelediklerini ifade etti.



Bu bağlamda kendilerinin de bir sistem geliştirdiklerini aktaran Karakaş, 'Türkiye'de kamudaki paydaşlarımızla paylaştık. Burada önemli olan başkalarının bu konuda yaptığı hataları tekrar etmemek. Şarj altyapısı 2022'de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022'de Türkiye elektrikli araçlara girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar 2030'da yüzde 50'nin altına inecek. Bu da pazarın yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağı anlamına geliyor.” diye konuştu.



'KİMSE TOZ KONDURAMAYACAK'



Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli nedeninin 2022'deki EuroNCAP şartları olduğunu dile getiren Karakaş, 'Savunma sanayisinden bize gelen arkadaşlarla birlikte modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurt dışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak. Direksiyonda biz varız. Bizim ihracat pazarı olarak ilk etapta gördüğümüz pazar Avrupa ve altyapısı hazır olduğu sürece bazı Türki Cumhuriyetler olacak. Bu süreç ölçek ekonomisi ile katlanabilir ve hızlandırılabilir' şeklinde konuştu.



Şirketin genel merkezi için Bilişim Vadisi'ni bilinçli olarak seçtiklerini vurgulayan Karakaş, 'Her şeyden önce yakın iş birliğini önemsiyoruz. Özellikle de startuplarla olan iş birliğinin öneminin daha fazla ön plana çıkacağını görmüştük. Bu nedenle biz genel merkezimizi buraya taşıdık. Çünkü buranın etrafında oluşturacağımız startuplarla, ekosistemle daha fazla bir dinamizm olacak. Fabrika yapılana kadar ve belki fabrika yapıldıktan sonra da bir süre buradayız' dedi.



Tasarım için yola çıktıklarında 18 şirketle görüştüklerini, Murat Günak haricinde bazı Türk tasarımcılarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Karakaş, Türkiye'nin Otomobili için şu ana kadar 4 kayıtlı patent ve 4 tescil alındığını ifade etti.



'2022'DE PİYASAYA GİRDİĞİMİZ ZAMAN EN SON TEKNOLOJİ NEYSE ONU İSTİYORUZ'



Gürcan Karakaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Batarya konusunda yöneltilen soruya karşılık Karakaş, 'Biz hiçbir zaman gidip de eski teknolojiyi biraz daha ucuz olacak diye buraya getirmiyoruz. Çünkü ucuz olan eski teknolojinin maliyetini tüketiciler çekiyor nihayetinde. Yeni teknolojiyle beraber eskiye göre 1-2 adım daha ileriye gidebiliyorsunuz. Bataryada da öyle. Bizim bataryada en önem verdiğimiz konu 2022'de piyasaya girdiğimiz zaman en son teknoloji neyse onu istiyoruz. Belki şu an onayı tamamlanmamışsa bile teknolojik olarak onu istiyoruz. Dünyada belli başlı 7 üretici var. Bunlar yaklaşık yüzde 95'ini yapar. Biz bu 7 üreticinin 6'sıyla gizlilik anlaşması imzaladık. Gizlilik anlaşması yaptığımız zaman bu şirketlerin uzun vadeli planlarını konuşabiliyorsunuz. Bu nedenle de geleceğe yönelik en son teknolojiyi görüşebiliyoruz' dedi.



'TÜRKİYE'DE HENÜZ OTURMUŞ BİR ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PİYASASI YOK'



Karakaş, otomobilin fiyatına ilişkin sorulara ise şu karşılığı verdi:



'Şu aşamada bunun fiyatını söylemek hem pazarlama hem de rekabetçilik anlamında doğru değil. Çünkü benim rakibim ben pazara girmeden 2-3 ay önce yüzde 15 indirimle girer hayata girmemizi zorlaştırır. Türkiye'de henüz oturmuş bir elektrikli otomobil piyasası yok. Olmadığı için de kıyaslayabileceğimiz, baz alabileceğimiz bir şey yok. Bu nedenle biz kendi stratejimizi, oyun planımızı Türkiye'deki mevcut üreticilerden pazar payı alabilecek şekilde kuruyoruz.'



'ÖN SİPARİŞ HENÜZ MÜMKÜN DEĞİL'



Karakaş ön siparişlerle ilgili ise henüz imalatın başlamasına yaklaşık 2,5 yıllık bir süre olduğunu anımsatarak, bu aşamada ön sipariş almanın doğru olmadığını vurgulayarak, C-SUV modeli piyasaya çıktıktan sonra sedan modelinin de 18 ay içinde piyasaya girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.