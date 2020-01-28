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Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Filistin meselesiyle ilgili 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelendirdiği barış planını açıkladığı anlarda terör örgütü DEAŞ, Yahudileri hedef alan bir saldırı çağrısında bulundu.

Dünya / 28 Ocak 2020 Salı 21:53
Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı!

Terör örgütü DEAŞ Sözcüsü Ebu Hamza El Kureyşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelendirdiği Ortadoğu Barış Planı'na karşı Yahudileri hedef alan bir saldırı çağrısında bulundu.

'YAHUDİ YERLEŞİMLERİNİ, PAZARLARINI HEDEF ALIN'

The Times of Israel'in haberine göre 37 dakikalık ses kaydında Ebu Hamza El Kureyşi olduğu belirtilen kişi 'Yahudilerin yerleşimlerini ve pazar yerlerini hedef alın, yaşam alanlarını füzeleriniz ve kimyasal silahlarınız için test sahası olarak kullanın' sözleriyle DEAŞ'lı teröristlere sesleniyor.

YÜZYILIN ANLAŞMASI FİLİSTİN TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİ

Beyaz Saray'da İsrailli liderlerle görüş alışverişinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in şekillendirdiği, Filistin tarafının kabul etmediği 'Yüzyılın Anlaşması'nı bu akşam saat 20.00'de açıkladı.

Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

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