Muğla Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saatini 18:38 derinliğini de 25 KM olduğunu açıkladı.



DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ AÇIKLARI



Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Akdeniz açıkları olduğunu, derinliğin ise 5 KM olduğunu duyurdu.



MANİSA GÜN İÇİNDE PEŞ PEŞE SALLANDI



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.





