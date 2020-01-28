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Marmaris'te deprem!

AFAD, Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

3. Sayfa / 28 Ocak 2020 Salı 18:50
Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saatini 18:38 derinliğini de 25 KM olduğunu açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ AÇIKLARI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Akdeniz açıkları olduğunu, derinliğin ise 5 KM olduğunu duyurdu.

MANİSA GÜN İÇİNDE PEŞ PEŞE SALLANDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.


DepremKandilli Rasathanesi

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