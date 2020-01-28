Manisa Valiliği'nden rahatlatan açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:



'28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma olmamıştır. 22.01.2020 tarihinde Akhisar merkezli yaşanan deprem sonrası Karakurt Mahallesi'nde ağır hasar gören metruk binanın duvarında meydana gelen göçük dışında ilçede herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.'



Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kaynak : İHA

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