Manisa gün içinde 3 depremle sarsıldı. Gün içinde 5,1 ve 4,1 ile sarsılan Manisa'da gece saatlerinde bir deprem daha oldu.



SON DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE



Manisa'da merkez üssü Akhisar olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 23.10'da yaşanan depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.







MANİSA KIRKAĞAÇ'TA GÜN İÇİNDE 2 DEPREM OLMUŞTU



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.