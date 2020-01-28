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Manisa'da 4,7'lik deprem!

Manisa'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

3. Sayfa / 28 Ocak 2020 Salı 23:17
Manisa'da 4,7'lik deprem!

Manisa gün içinde 3 depremle sarsıldı. Gün içinde 5,1 ve 4,1 ile sarsılan Manisa'da gece saatlerinde bir deprem daha oldu.

SON DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Manisa'da merkez üssü Akhisar olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 23.10'da yaşanan depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.



MANİSA KIRKAĞAÇ'TA GÜN İÇİNDE 2 DEPREM OLMUŞTU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem

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