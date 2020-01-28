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İstanbul'da korkunç kaza: 3 at telef oldu

İstanbul’da yol kenarında başıboş gezen 3 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Atlardan biri çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeri girdi. Araç sürücüsü ise feci kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

3. Sayfa / 28 Ocak 2020 Salı 10:10
İstanbul'da korkunç kaza: 3 at telef oldu

Kaza, saat 06.30’da Silivri ilçesi E-5 kara yolu Kumburgaz - Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan atlar olay yerinde telef oldu. Atlardan biri ise aracın ön camını kırarak içeri girdi. Araç sürüsü Fikrettin Mermer kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı, atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.




Kaynak : İHA

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