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İçişleri Bakanı Soylu: Kira yardımı bugün gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderileceğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, 10 bin konutluk uydukent kurulacağını söyledi.

Yaşam / 28 Ocak 2020 Salı 13:20
İçişleri Bakanı Soylu: Kira yardımı bugün gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Valilikte açıklama yaptı.

Bakan Soylu, 'Köyler dahil her yere ulaşıldı tüm çadır ihtiyaçları karşılandı. Havada 3 İHA 1 helikopter sürekli keşiflerine devam etmektedir. Kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum diğerlerine müracaat üzerine gerçekleştirilecek. Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek. Elazığ'ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10'ar milyon lira daha talimat geldi. Toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi. Bunların 15-16 bini kuruldu' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 'Bugün depremin 4. günündeyiz. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Hastanelerde 70 yaralı söz konusu 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Durumu kritik olan yok. Yüsra bebek, annesi ve Azize'nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum. Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var. Toplam 10 bin konutluk uydukent kuracağız. Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak. Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk. Bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Tüm Türkiyemizin 3 boyutlu haritasını çıkardık ve yapmış olduğumuz tespitte durumları ve detayları işledik, işliyoruz. Duruma göre ağır ve orta hasarlı binaları tek tek mahalle mahalle işliyoruz. Dönüştürmemiz gereken alanlara ilişkin süreci de bir yandan yönetiyoruz. Yıkım çalışmaları dün başladı.

Dün Sivrice ilçemize gittik. Konteyner kent kuruluyor, kalıcı konutlarla ilgili yer çalışması yaptık. Yine Sivrice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin+2 olarak şekilde göle nazır konutlarımızı gerçekleştireceğiz. Toplamda 350 konutluk bir projemiz var. Depremden etkilenen köylerimiz var. Dün Çevrimtaş köyündeydik. Köylerdeki vatandaşlarımızın da mağduriyetini engelleyecek şekilde tarım-köy uygulaması yapılacak. Toplamda bin adet tarım-köy uygulaması yapacağız köylerimizde. Köylerimizdeki hasar durumuna göre 20'şer 20'şer gerçekleştireceğiz bu projeyi de. Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık' diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise 'Bu tür zor durumlarda milletimizin ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar güzel hasretlere sahip olduğunu tekrar görmüş olduk. Rabbim bizlere bundan sonra böyle acılar yaşatmasın' dedi.

Kaynak : İHA

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