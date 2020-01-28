USD (Alış - Satış) : 5,93 - 5,94 EURO (Alış - Satış) : 6,54 - 6,55

Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Dünya / 28 Ocak 2020 Salı 16:51
Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

Birleşmiş MilletlerBaşkentUlusal MutabakatHalifeSaldırı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı