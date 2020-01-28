Hafter'in İHA'sı düşürüldü

Libya’nın kuzeybatısındaki Misrata kenti çevresinde bulunan Tamina köyü yakınlarında General Halife Hafter güçlerine ait insansız hava aracı , Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü. Hafter’e ait İHA’nın düşürüldüğü sırada saldırı öncesi keşif uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Resmi kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı İHA’nın, Misrata’nın fotoğrafını çektiğini tespit edildi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.