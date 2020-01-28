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Hafter'in İHA'sı düşürüldü

Libya’da Hafter güçlerine ait insansız hava aracı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü.

Dünya / 28 Ocak 2020 Salı 16:08
Hafter'in İHA'sı düşürüldü

Libya’nın kuzeybatısındaki Misrata kenti çevresinde bulunan Tamina köyü yakınlarında General Halife Hafter güçlerine ait insansız hava aracı , Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından düşürüldü. Hafter’e ait İHA’nın düşürüldüğü sırada saldırı öncesi keşif uçuşu gerçekleştirdiği ifade edildi. Resmi kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı İHA’nın, Misrata’nın fotoğrafını çektiğini tespit edildi.

Kaynak : İHA

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