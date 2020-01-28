Filistin skandal planı reddetti!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'nı reddettiklerini açıkladı.



Abbas, Trump'ın açıkladığı planı eleştirerek, 'Kudüs satılık değildir Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planını kabul etmesi mümkün değil. Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak. Birlik olalım işgalcilerin karşısında duralım' dedi.



HAMAS: KUDÜS DAİMA FİLİSTİN'E AİT OLACAK



Filistinli direniş örgütü Hamas da 'ABD-İsrail komplolarını reddediyoruz. Kudüs daima Filistin'e ait olacak, plan anlamsız' açıklamasında bulundu.



ÜRDÜN'DEN İLK AÇIKLAMA



Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Trump'ın açıkladığı Ortadoğu Barış Planı'na yönelik, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak" açıklamasını yaptı.



FİLİSTİN MİLLETVEKİLİ PLANA TEPKİ GÖSTERDİ



İsrail parlamentosundaki Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını "iki devletli çözümü tasfiye etme planı" olarak niteledi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, İsrail Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletten başka bir çözümü kabul etmeyeceğini vurguladı.

