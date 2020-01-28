FETÖ'cü Enes Kanter’e şok!

FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen firari basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlenmişti..



İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkoğlu'nu hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verilmişti. İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edilmişti..



TALİMATLA İFADESİ ALINACAK

İddianamede, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Açılan davanın 5. duruşması bugün görüldü. Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta, ABD'den yazı yazılarak Enes Kenter'in talimatla ifadesinin alınmasını istedi..



Bu talep ardından mahkeme, firari durumda olan basketbolcu Kanter'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adresinin tespit edilmesini kararlaştırdı.



Edinilen bilgiye göre, Kanter söz konusu davada ABD'de talimatla ifade verecek.

