USD (Alış - Satış) : 5,93 - 5,94 EURO (Alış - Satış) : 6,54 - 6,55

FETÖ'cü Enes Kanter’e şok!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden firari basketbolcu Enes Kanter’in Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Kanter’in ABD’de talimatla ifade vermesini kararlaştırdı..

Dünya / 28 Ocak 2020 Salı 12:15
FETÖ'cü Enes Kanter’e şok!

FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen firari basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlenmişti..

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkoğlu'nu hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verilmişti. İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edilmişti..

TALİMATLA İFADESİ ALINACAK
İddianamede, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Açılan davanın 5. duruşması bugün görüldü. Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta, ABD'den yazı yazılarak Enes Kenter'in talimatla ifadesinin alınmasını istedi..

Bu talep ardından mahkeme, firari durumda olan basketbolcu Kanter'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adresinin tespit edilmesini kararlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kanter söz konusu davada ABD'de talimatla ifade verecek. 

Bilişim SuçlarıAmerika Birleşik DevletleriAsliye Ceza MahkemesiTürkiye Basketbol FederasyonuHidayet Türkoğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı