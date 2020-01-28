Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.



"Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine." diyen Erdoğan, "Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler.(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur." ifadesini kullandı.

