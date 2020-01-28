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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.

Siyaset / 28 Ocak 2020 Salı 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.

"Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine." diyen Erdoğan, "Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler.(Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur." ifadesini kullandı.

Basın ToplantısıCumhurbaşkanıTürkiyeUluslararasıRecep Tayyip Erdoğan

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