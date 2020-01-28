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Bakandan Aksaray'daki Koronavirüsü şüphesiyle ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki Koronavirüsü şüphesiyle hastaneye yatan kişinin domuz gribi olduğunu, takibinin sürdüğünü söyledi.

Sağlık / 28 Ocak 2020 Salı 20:50
Bakandan Aksaray'daki Koronavirüsü şüphesiyle ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsüyle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aksaray'daki hastamızın domuz gribi olduğu kesinleşti, takibi sürüyor. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından önemli başlıkları

'OPERASYON MERKEZİ OLUŞTURDUK'

(Corona virüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirler alındı vatandaşlarımız endişe etmesin.

'TÜRK VATANDAŞLARIMIZI GETİRMEKTEN YANAYIZ'

(Çin'deki Türk vatandaşları) Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız'

Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız.

KameraBakanlıkSağlık Bakanı

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