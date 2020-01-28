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AFAD'dan Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklaması

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, iyileştirme çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında bölgede şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının bin 190 olduğu bildirildi..

Güncel / 28 Ocak 2020 Salı 11:50
AFAD'dan Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklaması

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ Sivrice'de, cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, 'Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 523'ü taburcu edilmiş olup; 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 84 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir' denildi..

25 BİN 393 ÇADIR DAĞITILDI
Yürütülen iyileştirme çalışmalarına değinilerek, 'AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 93 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 sivil toplum kuruluşu personeli de çalışmalarda görev almıştır. 311 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 25 bin 393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara 50 bin 960 kişilik sıcak yemek, 22 bin 470 kahvaltı ve 7 bin çorba dağıtılmıştır' ifadeleri kullanıldı..

378 BİNA YIKILDI
Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yaptığı ifade edilerek, 'Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 13 bin 346 binadan 378'inin yıkıldığı, 3 bin 249'unun ağır hasar aldığı, 214'ünün orta ve 4 bin 826'sının az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4 bin 629 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır' denildi..

Açıklamada ayrıca, 'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası' sonucunda toplam 56 milyon 871 bin 47 lira yardım toplandığı kaydedildi..

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