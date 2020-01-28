Aç kurtlar köpeği yedi

Olay, Erfelek ilçesine bağlı Atbakı köyünde meydana geldi. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Atbakı köyüne inen kurtlar, bir sokak köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği iskelet haline getirinceye kadar yedi. Köpekten geriye kafası ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.