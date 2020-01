Temizlik Bezlerinin Kullanım Alanları

Bu konuda etkili ve pratik çözüm sağlayan ürünlerin başında temizlik bezleri geliyor. Kullanım alanı oldukça geniş olan temizlik bezleri evlerde, iş yerlerinde, okullarda, kafelerde, restoranlarda, otellerde, konaklama tesislerinde, yemek üretim tesislerinde, araç içinde ve dışındakısacası temizlik yapılan tüm alanlarda vazgeçilmez gereçlerden biri haline geldi.Özellikle kısa zamanda etkili sonuçlar alınmasını sağlaması ve hesaplı olması yönüyle en çok tercih edilen temizlik malzemesi olarak pek çok insan tarafından kullanılıyor.



Temizlik bezi çeşitleri ve özellikleri

Birbirine alternatif pek çok çeşidi bulunan temizlik bezleri kullanılan yüzeyin özelliğine göre seçildiğinde istenilen sonucu hızlıca verebiliyor. Gerek evgerekse ev dışı ortamlarda sıklıkla kullanılan temizlik bezlerinden bazıları mutfak bezleri, yer bezleri, cam bezleri ve toz bezleri şeklinde sıralanabilir. Temizliğindeözellikle hassasiyet gösterilmesi gereken başlıca alanlardan biri olan mutfaklar için özel üretim bezler bulunuyor. Mutfak bezi türünde en çok kullanılanlar isekurulama bezleri ve masa bezleri. Bu tür bezler sıvı emici özellikleri ile yüzeyin temiz ve kuru kalmasını sağlıyor. Cam bezleri silinen yüzeyin parlak olması ve toz tutmamasını sağlamak üzere özel olarak üretiliyor.Yer temizliğinde kullanılan bezler ise kirleri yüzeysel değil, derinlemesine temizleyebilmesi, çamaşır makinesinde yıkanabilir ve çamaşır suyuna dayanıklı olması yönüyle tercih ediliyor.



Polyester ve poliamitin eşit oranda karıştırılarak inceltilen mikrofiber bezler son zamanlarda en çok kullanılan bez çeşitlerinin başında yer alıyor. Deterjana ihtiyaç duyulmadan, yalnızca su ile kullanılabilmesiyle deterjana alerjik reaksiyon gösteren kişilerin ve astım hastalarının temizlikte ilk tercihi olmakta. Mikrofiber bezler, toz alma özelliklerinin yanı sıra toz itme, narin ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun olma, bakteri barındırmama gibi üstün özellikleri ile standart bezlerden ayrılıyor.



Geniş ürün yelpazesiyle temizlik araç-gereç temininde zengin alternatifleri bünyesinde barındıran Ambalaj Store, kullanıcılara yüzlerce seçenek sunuyor. Son zamanlarda tüketici tercihinin büyük ölçüde mikrofiber bezlere yönelmesiyle pek çok ebat ve renk seçeneğini ürün kataloğuna ekleyen Ambalaj Store'da bu tür bezlerin her çeşidini temin etmek mümkün.





Mikrofiber Parlak Doku Bez



Leke izi bırakmıyor

Bu ürünlerden biri,mikrofiber cam temizleme bezidir. Ebat olarak 50x70 cm olan mikrofiber cam temizleme bezi, ortalama 68-70 gram ağırlığında ve çift taraflı kullanılabilir. Cam ve ayna gibi hassas yüzeyleri çizmeyen bu ürün, leke izi bırakmaz, emici özelliği ile yüzeyi kolayca kurular. Ayrıca tüylenme yapmadığı için tercih nedenidir. Sitede bu ürünün farklı renk seçeneklerimevcuttur.



Çok tercih edilen bir diğer ürün, toz alma püskülüdür. Esnek ve ergonomik tutma sapı ile oldukça pratik bir kullanıma sahiptir. Kolay ve hızlı toz alınmasını sağlar. Tozu içine hapseder. Kullanım aralarında iyice sallandığında hapsedilen tozun atılması sağlanır. Otomobil içinde ve dışında, ev, ofis gibi alanlarda kullanıma uygundur. Koli içinde gelen bu ürünümüzünfarklı renkleri mevcuttur.





Pelüş Toz Alma Püskülü



Çift taraflı kullanım avantajıylaher eve, her ofise lazım

Bunlarla birlikte 40x40 cm ebatlarındaki baklava desenli mikrofiber bez ürünü; ev, ofis, araba, cam, banyo ve ahşap yüzeylerde dahil olmak üzere her alanda kolaylıkla kullanılabilir. Ağırlığı ortalama 47-49 gramdır, genel temizlik bezi olarak ve çift taraflı kullanılabilir. Leke izi bırakmaması, yüzeyleri çizmemesi, tüylenme yapmaması, kaliteli ve uzun ömürlü olması gibi avantajlara sahiptir. Özel yapısı sayesinde koku yapmayan bu ürün tekrenktir.







Baklava Desen Mikrofiber Bez

Ekonomik ve kaliteli

Islak ve kuru olarak tüm yüzeylerde kullanılan mikrofiber bezi ise 30x30 cm ebatlarındadır. Genel temizlik bezi olarak kullanılan bu ürünü 4'lü bağ x 20 paket şeklinde satışa sunulmaktadır, ağırlığı ortalama 58-62 gramdır. Leke izibırakmaz, tüylenmez, ekonomiktir. Pratik bir kullanıma sahip olması, hijyenik olması, yumuşak yapısı ve kullanım kolaylığı ile benzer ürünlerden ayrılır. Ev, ofis, araba, cam, banyo, ahşap yüzeyler dahil olmak üzere her alanda konforlu bir şekilde kullanabilir.



Türkiye'nin tüm bölgelerine ürün tedarik edebiliyorlar

Temizlik bezleri kaliteleriyle olduğu kadar fiyatlarıyla da tüketicinin tercihlerini etkiliyor. Piyasada bu ürünlerin satışını gerçekleştiren pek çok firma var. Fakat ürün kalitesi ve fiyat politikası firmadan firmaya farklılık gösteriyor. Bu noktada ''Ambalaj Toptancınız'' sloganıyla Türkiye'nin tüm bölgelerine temizlik ve ambalaj ürünleri tedarik eden Ambalaj Store, toptan satış gerçekleştirmesi nedeniyle fiyatlarının daha uygun olması yönüyle rakiplerinden ayrılıyor.Kaliteli ve güvenilir bir hizmet veren Ambalaj Store,internet mağazasında toptan satış gerçekleştirdiği için rakiplerine göre daha uygun fiyat sunabiliyor.



Sitemizde 50x70 cm ölçülerinde baklava desenli mikrofiber bez (10 Adet)68,95 TL + KDV,30x30 cm ölçülerinde mikrofiber bez (4'lü Bağ x 20 Paket)71,95 TL + KDV fiyatla tüketiciyle buluşmaktadır. Bu fiyat 1 koli ve 80 adet fiyatıdır.Bir kolide 20 paket, bir pakette ise 4 adet ürün mevcuttur. 50x70 cm ölçülerinde 10 adet mikrofiber cam temizleme bezi 66,90 TL + KDV'ye satılırken, 10 adetpelüş toz alma püskülünün fiyatı 59,90 TL + KDV'dir.



Ambalaj Store'un tüm ürünlerinin kendilerine ait ürün sayfalarında ebatlar, renk seçenekleri, kalınlık, ürün ağırlığı gibi teknik özelliklerin yanı sıra; ürün koli fiyatı, kolinin içinde bulunan ürün miktarı (adet-metre vb.) gibi bilgiler demevcut. Tüm bu bilgileri daha detaylı inceleyebilmek için ambalajstore.com adresiniziyaretedebilirsiniz.