Hristiyan olan Patrik Bandür, Müslüman arkadaşlarının yaşantısını örnek alarak İslamiyet’i araştırmaya başladı.



Adana’da dini konularda bilgiler edinen ve İlbey adını alan Patrik Bandür, Müslüman olmaya karar verdi.



Çukurova Müftülüğüne başvuran Patrik Bandür, burada Çukurova Müftüsü Kadir Demirlenk, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve MKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, Dr. İlay Nur Kirman, Ramazanoğlu Camii İmam-Hatibi Doğan Alçı nezaretinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.



İlçe Müftüsü Demirlenk yaptığı konuşmada, “Siz, İslam’ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun. Siz şimdi İslam’a göre hayatınızda bütün kirlerden arınmış, tertemiz yepyeni bir sayfa açtınız. Müslüman olduğunuz andan itibaren geçmiş günahlarınızı Allah-ü Teala’nın bağışladığını yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece yüce Allah affeder. Sadece O’na yönelerek tövbe edilmeli ve bağışlanma dilenmelidir. Dualarımızı, tövbelerimizi kabul edecek olan yalnızca Rabbimizdir. Bizler bütün söz ve davranışlarımızdan Allah’a karşı sorumluyuz ve bunların hesabını O’na mutlaka vereceğiz” dedi.



Müftü Demirlenk, İslam’ın barış, esenlik ve huzur dini olduğunu, insanlara huzur ve saadet getirdiğini anlatarak, Müslüman olma kararı veren İlbey’i tebrik ederek iki cihan saadeti diledi.



Şahitlerden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman da dünyada İslam aleyhine pek çok olayların ve algıların olduğunu ifade ederek, “Buna İslamofobi diyorlar, bunun gerçekle ilgisinin olmadığını, bunu gerçek gibi kamuoyuna yansıtıyorlar, bu kardeşimiz de uluslararası ilişkiler uzmanı olarak bunların farkında kendi özgür iradesiyle Müslüman olmayı tercih etmiştir. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.



Müftü Demirlenk, ihtida belgesini takdim ederek İlbey’e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından İngilizce Kur’an-ı Kerim ve dini kitap hediye etti.



Müslüman olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Slovakyalı genç ise bir süredir İslam dinine ilgi duyduğunu, araştırma yaptığını, Müslümanlığı benimsediğini ve tüm kalbi ile Müslümanlığa inandığını ifade etti.



Kaynak : İHA

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