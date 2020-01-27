HDP'li belediyenin yardımı neden kabul edilmedi?

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi'nin Elazığ'daki depremzedeler için gönderdiği 2 kamyon yardım kent girişinde polis tarafından durdurularak geri çevrilmişti. Yaşanan polemiğe son noktayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koydu.



AFAD'LA GELEN YARDIMLARI KABUL ETTİK



İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu açıklayan gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgiye göre Soylu'nun, 'HDP'li Ergani Belediyesi, AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdi. Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP'li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik' dediğini söyledi.



