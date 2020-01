Elazığ'daki son durum! Ölü sayısı 39'a yükseldi

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden yaklaşık 2 gün geçti.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği açıkladı. Koca, 'Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok.' dedi.



MUSTAFA PAŞA'DA ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI



Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Depremde can kaybı 36'ya yükseldi. Enkazdan şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.



Öte yandan Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altında kimsenin kalmadığı düşünülüyor.



Ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü diğer bölgelere yönlendirilmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösterdiklerini aktaran Erdoğan, 'Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.' dedi.



İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarının hemen bölgeye giderek çalışmalara nezaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, 'İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat, çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama ve kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe, ibatesi konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Elazığ ve Malatya'ya gittiğini ve yapılan çalışmaları yerinde incelediğini, yaralıları ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:



'7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği dayanışma, her türlü takdirin üzerindedir. Gerek Elazığ'da gerek Malatya'da bu tabloyu bizzat yerinde görerek müşahede ettim. Aynı şekilde dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun, diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizi her türlü afetten muhafaza buyursun, diye de dua ediyorum.'



AFAD: 826 ARTÇI DEPREM OLDU



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 826 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.



AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle şimdiye kadar 45 kişinin enkazdan kurtarıldığı, deprem sonrası 1607 vatandaşın hastanelere başvurduğu belirtildi.



Afet yönetiminin iyileştirme safhasının sürdüğü aktarılan açıklamada, bölgeye 23 bin 507 çadırın ulaştırıldığına işaret edildi.



Açıklamada, şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 826 artçı depremin meydana geldiği kaydedildi.



Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar



Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara yönelik soruya Erdoğan, 'Her şeyden önce bu birlik, berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken; bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile, ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz', bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?' diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil.' yanıtını verdi.



Bakanlar bölgede



Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.



Soylu, bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettiklerini, Malatya ve Elazığ'da 6 bin 455 çadırın kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirtti.



Yardım kampanyalarına da değinen Soylu, 'Türkiye'den şöyle bir talebimiz var, AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin.' dedi.



Bakan Soylu, evi sağlam olmayanlara kira yardımı vereceklerini belirtirken, 'Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı, yarın sabah itibarıyla kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır.' ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, ilk günden bu yana büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldiğini hatırlatarak, 'O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor.' şeklinde konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettiklerini belirtti. Kurum, '500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz.' dedi.



Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Bunlarla ilgili Valilik kanalıyla tebligat yapıldı ve yıkım sürecini başlattık. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 binamız var. Diyarbakır il ve ilçelerine baktığımızda Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkık, 16 ağır hasarlı, 4 orta ve 232 de az hasarlı binamız söz konusu.'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanelerde tedavileri devam eden yaralı sayısının 104'e kadar düştüğünü bildirdi.