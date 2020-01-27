Dev fay hattında 6.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki Solomon Adaları'nda bugün yerel saatle 16.02'de bir deprem meydana geldi.



Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6.3 büyüklüğündeki sarsıntı 17.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin 107 kilometre mesafeyle Kirakira köyü olduğunu bildiriyor. 56 bin nüfuslu Honiara'nın depremin gerçekleştiği noktaya uzaklığı ise, 139 kilometre.



Şimdiye kadar herhangi bir hasar veya can kaybı yok. Tsunami uyarısı da verilmedi.



Solomon Adaları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

