Depremzedelere yapılacak yardım miktarı açıklandı

Bakan Soylu 'Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Köy evleri için 16 bin lira destek vereceğiz.' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi verileceğini de duyurdu.



Elazığ Sivrice'de cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede bulunan Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla son durumu bir basın toplantısıyla kamuoyuna bildiriyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları sonrası 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkarabildik.



35 vatandaşımızı Elazığ'da 4 vatandaşımızı da Malatya'da kaybettik. Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Bu depremlerin 21'i 4 ve üzeri. Depremin hemen akabinde bir şehrin hayatını devam ettirebilmesi için tüm imkanlar kullanıldı. Hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve aksaksız yerine getirdi.



Öncelikle arama kurtarmacılara çok teşekkür ediyorum. Sayıları bini bulan STK'lara da çok teşekkür ederim. 24 saat esası itibariyle hem çadır kuran hem arama kurtarma yapan tüm STK'lara teşekkür ediyoruz.



45 BARINMA ALANI



Depremin hemen ardından MEB tüm deprem öğretmenlerini çocukların psikolojileri için görevlendirdi.



Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Köylerimizi de ihmal etmedik. Hem hasar tespiti yapılıyor hem de çadır ve erzak temini devam ediyor.



Bölgeye depremden sonra 24 bin 402 çadır sevk edildi. Çok doğal olarak artçı depremler vatandaşımızı tedirgin etmeye devam ediyor.



Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Tarım Bakanlığı ahırlar ve depremden etkilenen hayvanlarla çalışmalarını devam ettiriyor. Elazığ ve Malatya'da kamu kurumları çalışmaya başladılar. Bir aksaklık olmayacak. Adalet Bakanımız da burada.



34 okulumuz açık, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, taziye merkezlerimiz açık. Kıraathanelerle görüştük ve 24 saat açık olacaklar. Oralardan da halkımız faydalanabilecek.



41 BİN LİRA YARDIM



Şu ana kadar 2000 üzerinde hasarlı bina söz konusu. Kira yardımı yapacağız. Ama bu kadar kiralık ev bulunamayacağı için, barınma merkezleri de oluşturuyoruz. Buna ilaveten Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandı. Bin ailenin barınacağı bir yeri hazırlıyoruz. Tüm altyapısıyla beraber bir konteyner kent oluşturuyoruz.



Toplam 24 milyon lira şehrimize bağış yapıldı. Evi tamamen yıkılan vatandaşlarına eşyalarını almak için izin vermeyeceğiz. Eşya yardımı olarak 30 bin lira acil kira 11 bin lira ödeme yapılacak. Toplam 41 bin lira yardım yapılacak. Köy evleri için 16 bin lira destek vereceğiz.



Dün akşam TV8'de çok ciddi bir bağış kampanyası yapıldı. 2 milyondan fazla kişi SMS desteği verdi. Son teşekkürüm Diyarbakır annelerine. Atkı ve bere örerek yardım yapıyorlar.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Yaralılarımızdan maaselef 39 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımız arasında durumu kritik olan hastamız yok. Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var. Azize Çelik'in tedavisi sürüyor. Durumu iyi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Sahada 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarını inceliyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın can sağlığı için incelemelerini hassasiyetle yapıyor. Hasar tespit çalışmaları 10 içinde tamamlanacak. Elazığ'da 50 yıkım söz konusu. Hasarlı binaların yıkımını dün itibariyle başlattık.



Elazığ'da 308 ağır hasarlı bina var. Sürsür'de 9 ağır hasarlı bina var, yıkılacak. Tüm Elazığ'da 2000 bin konut projesine başlayacağız. Projemize nisan ayında başlayıp, yıl sonuna kadar bitireceğiz.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları:



Devletimiz milletimizin yanındadır. Büyük bir kardeşlikle yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bölgede adli hizmetler devam ediyor.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:



Yaralar hızla sarılacaktır. Hiçkimse açta açıkta kalmayacaktır. Devletimiz milletimizin hep yanında olacaktır. Acıları hafifletmek için milletimizin tüm kesimleri yardım kampanyalarıyla birliğini göstermiştir.

