Bozüyük'te 5 Kişi Gözaltında

Edinilen bilgiye göre, dün gece sabaha karşı gözaltına alınan iş adamı ve esnaflardan oluşan 5 kişi Bilecik Bozüyük'ün ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince ev ve iş yerlerinden alındıktan sonra Bilecik'e götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen kişiler daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılarak önemli evrak ve dokümanlara el konuldu. Bir diğer iş adamı H.K. ise avukatı ile birlikte evinde yapılan arama ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne gittiği sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ilçe esnaflarından İ.S., İ.G., O.Ç. ve H.G. yer aldı. Gözaltına alınan esnaflardan bazılarının ailelerinin İl Emniyet Müdürlüğü önünde bekledikleri görüldü.



Kaynak : İHA

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