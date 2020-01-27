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Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da, eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evlerde, silah ve mühimmatlarıyla yakalandı.

Güncel / 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:23
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evlerde silah ve mühimmatlarıyla yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, komandolar Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG üyesi 5 kişinin yakalandığı operasyonda, bir AK-47 piyade tüfeği, bir av tüfeği, bir kamuflajlı termal şemsiye, bir tabanca, iki kurusıkıdan dönüştürme tabanca, bir havalı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, bir kemer şeklinde pala, 871 bin 700 Suriye lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

PiyadeMilli Savunma BakanlığıSuriye

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