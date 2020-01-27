AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken depremin meydana geldiği saat 13:51 olarak açıklandı. Öte yandan saat 14.00'te de 3,3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.



AFAD'ın saat 13,51'de meydana gelen depremin derinliğinin 13.64 kilometre olarak açıkladı.



Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bir diğer verilerde de; saat 14.00'te merkez üssü Akyurt (Ankara) olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.00 kilometre olarak ölçüldü.