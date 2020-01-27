Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında da saat 14.00'te 3,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken depremin meydana geldiği saat 13:51 olarak açıklandı. Öte yandan saat 14.00'te de 3,3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.
AFAD'ın saat 13,51'de meydana gelen depremin derinliğinin 13.64 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bir diğer verilerde de; saat 14.00'te merkez üssü Akyurt (Ankara) olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.00 kilometre olarak ölçüldü.