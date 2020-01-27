USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

"AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516’sı taburcu edilmiştir" denildi.

Güncel / 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:50
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiğini açıkladı.

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldiği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu belirtilerek, 'AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1516'sı taburcu edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yapmaktadır. Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak ve 62 bin 963 battaniye ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır' denildi.

'1 BİNA ENKAZINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

'5 milyon 312 bin 85 lira kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına ve 25 milyon 252 bin 280 lira SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplanmıştır. Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor.'

Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ ve Malatya Valilikleri emrine 6 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği vurgulandı.

HASAR TESPİTİ YAPILAN BİNA SAYISI 2945'E YÜKSELDİ

Deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı belirtilerek, 'Bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. AFAD Başkanlığı, bölgeye 305 TIR ile yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 24 bin 402 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye, 3 bin 651 ısıtıcı, 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildi' denildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların, tüm GSM operatörlerinden 'DEPREM' yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabileceği ve Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabileceği kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız AFAD'dan son dakika deprem açıklaması AFAD'dan son dakika deprem açıklaması Azize Çelik ile telefonla görüşen Emine Kuştepe o anları anlattı Azize Çelik ile telefonla görüşen Emine Kuştepe o anları anlattı RTÜK depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı RTÜK depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı Enkaz altından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı: Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet sabırla bunları aşmasını bildi 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı 'Azize' enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde Başsavcılık'tan provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma Başsavcılık'tan provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır Depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Arama kurtarma çalışmalarıyla 43 kişi enkazdan sağ çıkarıldı Arama kurtarma çalışmalarıyla 43 kişi enkazdan sağ çıkarıldı Canlı yayında deprem! Canlı yayında deprem! Bakan Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti Bakan Soylu: Malatya'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti Elazığ'da artçı depremler devam ediyor! Elazığ'da artçı depremler devam ediyor! 14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı 14 saat sonra enkaz altından kurtarıldı AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı sayısı 1243 AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi, yaralı sayısı 1243 Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı Elazığ'da depremin etkileri gün ağarınca ortaya çıktı Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar sokaklarda sabahladı Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşlar sokaklarda sabahladı Enkaz altından bir kişi sağ kurtarıldı! Enkaz altından bir kişi sağ kurtarıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ açıklaması! Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Canlı yayında deprem anı! Canlı yayında deprem anı! Deprem bölgesinden acı haber! Deprem bölgesinden acı haber! Elazığ'daki deprem 10 ilde hissedildi Elazığ'daki deprem 10 ilde hissedildi Elazığ'da 6,8'lik deprem! Elazığ'da 6,8'lik deprem!

Artçı DepremYardım KampanyasıHalk BankasıZiraat BankasıYazılı Açıklama

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı