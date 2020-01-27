AFAD Başkanı: Son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı

Gelen son dakika açıklamasına göre; Elazığ'daki 6.8'lik depremde can kaybı 41'e yükseldi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." dedi. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından toplu halde dua edildi.