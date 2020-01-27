AFAD Başkanı: Son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı

Gelen son dakika açıklamasına göre; Elazığ'daki 6.8'lik depremde can kaybı 41'e yükseldi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." dedi. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından toplu halde dua edildi.
Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Enkaz altında başka kişi kalmadı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün de arttı.
SAYI 41'E YÜKSELDİ
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
ENKAZ ALTINDAKİ SON KİŞİ DE ÇIKARILDI
Enkaz altında kalan son bir kişinin çıkartılamasıyla kurtarma çalışmaları sona erdi.